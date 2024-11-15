فاقت 630 مشاركًا دوليًا.. مجمع الملك سلمان للغة العربية يتوج "نور" بمسابقة "حرف"

حققت الطالبة نور الوداد أنوار إحدى الطالبات الدوليات بجامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا مميزًا بتتويجها بالمركز الأول في مسار اللغة والتقنية بمسابقة "حرف" في نسختها الثانية، متفوقةً على 630 مشاركًا من مختلف الجنسيات، وذلك في المسابقة التي نظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مساء أمس بالرياض.
وشهدت المسابقة تنافسًا قويًا بين المتأهلين، للتصفيات النهائية للمسابقة، حيث أظهرت "نور" من معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بالجامعة إتقانًا رائعًا للغة العربية في جميع المجالات التي تسعى إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع المتعلمين والمساهمة في اكتشاف مواهب لغوية وتنميتها.
وتعد "حرف" مسابقة لغوية موجهة إلى الطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربية المنتظمين في معاهد تعليم اللغة العربية ووحداتها في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، ومراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ونحوها من الجهات، وتسعى المسابقة إلى تحقيق أهداف المجمع الاستراتيجية في تعزيز نشر ثقافة اللغة العربية تماشيًا مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
ويهدف المجمع من المسابقة إلى إبراز جمال اللغة وثرائها، وتشجيع المتعلمين على استعمالها بطرق إبداعية ومبتكرة، وتطمح المسابقة إلى إيجاد بيئة تنافسية بين المتعلمين تحثهم على التفوق في مهارات اللغة العربية لإتقانها علمًا وتعلمًا وأداءً، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والعالمي، وتستهدف مخرجاتها تحسين مستوى إتقان اللغة العربية لدى المتعلمين بالتحديات والمسابقات، واكتشاف المواهب اللغوية وتنميتها، وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري بمشاركة التجارب والمهارات.