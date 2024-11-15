فاقت 630 مشاركًا دوليًا.. مجمع الملك سلمان للغة العربية يتوج "نور" بمسابقة "حرف"

ويهدف المجمع من المسابقة إلى إبراز جمال اللغة وثرائها، وتشجيع المتعلمين على استعمالها بطرق إبداعية ومبتكرة، وتطمح المسابقة إلى إيجاد بيئة تنافسية بين المتعلمين تحثهم على التفوق في مهارات اللغة العربية لإتقانها علمًا وتعلمًا وأداءً، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والعالمي، وتستهدف مخرجاتها تحسين مستوى إتقان اللغة العربية لدى المتعلمين بالتحديات والمسابقات، واكتشاف المواهب اللغوية وتنميتها، وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري بمشاركة التجارب والمهارات.