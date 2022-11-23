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طلاب وطالبات جازان يحققون 53 ميدالية في "بيبراس موهبة" 2022

المسابقة أقيمت بمشاركة أكثر من مليوني طالب وطالبة من 70 دولة
طلاب وطالبات جازان يحققون 53 ميدالية في "بيبراس موهبة" 2022
واس
واس

حصد طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 53 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2022م للمعلوماتية التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وشارك في المسابقة أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، وتعد أحد المداخل لمنظومة إعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

وحقق طلبة "تعليم جازان" على 5 ميداليات ذهبية و11 فضية و37 برونزية، متقدمين على أقرانهم من 25 دولة و13 منطقة إدارية تعليمية بالمملكة، إضافة إلى تأهل 7 طلاب وطالبتين من المرحلة المتوسطة من الحاصلات على الميداليات إلى مسار المعلوماتية للأولمبيادات الدولية.

يُذكر أن "بيبراس" مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتهدف إلى التشجيع على تطوير مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية، والتي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد.

الإدارة العامة للتعليم
منطقة جازان
مسابقة بيبراس موهبة 2022

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