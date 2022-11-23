طلاب وطالبات جازان يحققون 53 ميدالية في "بيبراس موهبة" 2022

يُذكر أن "بيبراس" مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتهدف إلى التشجيع على تطوير مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية، والتي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد.