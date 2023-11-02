"نسك" تختتم اللقاء التعريفي في البحرين بمشاركة أكثر من 250 من شركات القطاع الخاص

اختتمت المنصة الحكومية الموحدة “نسك”، اللقاء التعريفي في العاصمة البحرينية المنامة، الذي افتتحه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته الرسمية إلى البحرين، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة السعودية للسياحة.
ويهدف اللقاء إلى تعريف الشركاء في البحرين بالخدمات التي تقدمها المنصة لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ضم المعرض المصاحب أجنحة لمقدمي الخدمات في السعودية من فنادق وخدمات المواصلات وتنظيم الرحلات وغيرها، وذلك بهدف خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية السعودية 2030".
وقد شهد اللقاء مشاركة فاعلة من أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص في البلدين، لتعزيز الشراكة ومدّ جسور التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار من البحرين، وذلك في سياق الجولات التعريفية التي تقيمها منصة نسك في الأسواق الإقليمية والعالمية للتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، والالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة، بهدف بحث الفرص وإبرام الاتفاقيات وتمكين القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة المشرف العام على "نسك"، فهد حميد الدين أهمية هذه اللقاءات لتطوير وتعزيز الشراكات القائمة، وبناء الشراكات الجديدة في سبيل خدمة المعتمرين والزوّار، كما أكد حرص قيادة المملكة على تقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.
يذكر أنه بإمكان المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي التقدّم للحصول على تأشيرة الزيارة السعودية إلكترونيًا من خلال منصة نسك، كما يمكن للمواطنين والمقيمين حجز أوقات العمرة وزيارة الروضة الشريفة من المنصة ذاتها على الرابط ، والاطلاع على الخدمات والمعلومات الأخرى التي تقدمها المنصّة لإثراء وتسهيل رحلتهم إلى المملكة.