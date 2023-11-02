"نسك" تختتم اللقاء التعريفي في البحرين بمشاركة أكثر من 250 من شركات القطاع الخاص

وقد شهد اللقاء مشاركة فاعلة من أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص في البلدين، لتعزيز الشراكة ومدّ جسور التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار من البحرين، وذلك في سياق الجولات التعريفية التي تقيمها منصة نسك في الأسواق الإقليمية والعالمية للتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، والالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة، بهدف بحث الفرص وإبرام الاتفاقيات وتمكين القطاع الخاص.