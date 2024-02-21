تحقيقات "الصحة" أثبتت أنه غير مرخّص.. طبيب عيون في جازان يتسبّب في تلف عين مواطنة

أثبتت التحقيقاتُ التي أجرتها الشؤون الصحية بمنطقة جازان، عدمَ ترخيص أحد أطباء العيون بجازان، وذلك من خلال التحقيق في قضية تلف عين مواطنة، بينما ما يزال يواصل مهام عمله وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة تجاهه؛ حيث يعمل بأحد المراكز الخاصة بالمنطقة.
وقال ذوو المرأة المتضررة في حديث لـ"سبق": تسبّب الطبيب في تلف العين اليمنى نهائيًّا بعد عملية أجراها بالمركز، وتقدمنا بشكوى رسمية، وكان الردّ بعد التحقيقات وثبوت الخطأ، وعدم وجود تصريحات نظامية له، بأنهم تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية.
وتابعوا: تفاجأنا باستمرار عمله، واستمرار المركز في إجراءات العملية حتى بعد ثبوت الخطأ، وعدم وجود ترخيص؛ مما قد يعرّض المرضى الآخرين لذات الأذى.
وكانت ملفات التحقيق قد اشتملت على معلومات هامة من مختصّين تؤكد عدم حاجة المريضة للعملية بالأصل، وهو ما يعدُّ خطأً علاجيًّا فادحًا، فيما يفسره ذووها بأن قرار العملية كان دافعه الجشع.
وجدّدت الأسرةُ مناشدتَها لوزير الصحة التدخل وإيقاف الطبيب وتطبيق الأنظمة على المركز؛ حمايةً للآخرين من أن يتعرّضوا لمثل ما تعرّضت له ابنتهم.