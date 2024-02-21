تحقيقات "الصحة" أثبتت أنه غير مرخّص.. طبيب عيون في جازان يتسبّب في تلف عين مواطنة

وقال ذوو المرأة المتضررة في حديث لـ"سبق": تسبّب الطبيب في تلف العين اليمنى نهائيًّا بعد عملية أجراها بالمركز، وتقدمنا بشكوى رسمية، وكان الردّ بعد التحقيقات وثبوت الخطأ، وعدم وجود تصريحات نظامية له، بأنهم تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية.