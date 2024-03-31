"المرور" يوضّح مجددًا مواعيدَ دخول الشاحنات إلى العاصمة خلال رمضان

وتفصيلًا: أوضح المرور عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك منعًا عامًّا لجميع الشاحنات، عدا شاحنات الخدمات، من الساعة الـ"05.00م" وحتى الساعة الـ"01.00 صباحًا"، ومنعًا خاصًّا للشاحنات الخدمية من الساعة الـ"4.00 مساء" وحتى الساعة الـ"11.00 مساءً"، والسماح بالدخول لجميع الشاحنات من الساعة الـ"01.00 صباحًا" وحتى الساعة الـ"04.00 مساء".