رسميًا.. «ستانفورد» تُصنّف البروفيسور سلمان بن وهف ضمن نخبة علماء العالم 2025
حصل الأستاذ الدكتور سلمان بن علي بن وهف، رئيس كرسي أبحاث التقنيات الناشئة وشبكات الجيل الخامس وما بعدها في جامعة الملك سعود، على تصنيف عالمي مرموق ضمن أعلى 2% من علماء العالم في مجال علوم وهندسة الحاسب لعام 2025م، وذلك بحسب تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة.
ويُعد هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة التميز العلمي للبروفيسور سلمان، الذي حافظ على هذا التصنيف المرموق لعدة أعوامٍ متتالية، بفضل سجله البحثي الرائد الذي يتضمن نشر ما يقارب 300 بحثٍ علمي في مجلاتٍ ودورياتٍ عالميةٍ مصنفة.
ويمتلك الدكتور سلمان خبراتٍ قيادية واسعة تمتد عبر القطاعات الأكاديمية والعسكرية والصناعية والخاصة، ما يعكس دوره الفاعل في دعم مسيرة البحث والابتكار داخل المملكة وخارجها.
كما يسهم البروفيسور سلمان بن وهف بفاعليةٍ في الأنشطة الوطنية والمجتمعية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير مجالات التقنية المتقدمة، وتمكين الكفاءات السعودية في قطاعي الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات المستقبلية.
ويؤكد هذا التقدير الدولي المكانة المتقدمة التي بلغتها الكفاءات السعودية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، والمساهمة في صياغة مستقبل التقنيات الرقمية، بما يعزز مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي وعالمي للابتكار.