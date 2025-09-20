رسميًا.. «ستانفورد» تُصنّف البروفيسور سلمان بن وهف ضمن نخبة علماء العالم 2025

حصل الأستاذ الدكتور سلمان بن علي بن وهف، رئيس كرسي أبحاث التقنيات الناشئة وشبكات الجيل الخامس وما بعدها في جامعة الملك سعود، على تصنيف عالمي مرموق ضمن أعلى 2% من علماء العالم في مجال علوم وهندسة الحاسب لعام 2025م، وذلك بحسب تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة.