"آل الشيخ" يُشيد بجهود رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان

جاء ذلك خلال استقباله، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدداً من وكلاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الذين قدموا للسلام على سماحته بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف.