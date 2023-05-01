"آل الشيخ" يُشيد بجهود رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان

أشاد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الإثنين، بالجهود والإنجازات التي حققتها رئاسة الحرمين الشريفين، خلال موسم رمضان 1444هـ.
جاء ذلك خلال استقباله، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدداً من وكلاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الذين قدموا للسلام على سماحته بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف.
وقال "آل الشيخ": إن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولهما من المكانة أجلها وأبلغها في قلوب أهله ومحبيه.
من جانبه، استعرض الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اللقاء، جهود الرئاسة العامة للحرمين خلال موسم رمضان المبارك.