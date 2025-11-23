"مسابقة ستارت سمارت 2025" تختتم جولاتها التعريفية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا السياق، علقت د. مي طيبة، عضو مجلس إدارة مؤسسة مجتمع جميل الأهلية: "تعكس النسخة التاسعة من المسابقة التزام مركز ستارت سمارت بتعزيز التنمية الاقتصادية ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال برامجه المختلفة الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص اقتصادية نوعية للشباب السعودي وقد بلغ عدد المستفيدين من المسابقة منذ انطلاقها ما يزيد عن 10,500 مستفيد و بقيمة جوائز 2 مليون و400 الف ريال." وأضاف الأستاذ محمد عبدالغفار، المدير العام الأول للمبادرات الاجتماعية وريادة الأعمال بمؤسسة مجتمع جميل الأهلية: "يسعدنا إطلاق مسابقة ستارت سمارت 2025، التي تمثل خطوة إضافية في مسارنا لخلق منظومة مستدامة تدعم الابتكار وتوسع آفاق الشباب السعودي في ريادة الأعمال التقنية. ولا تقتصر هذه المسابقة على كونها مجرد برنامج تدريبي فحسب، بل هي منصة متكاملة تسعى إلى بناء شركات ناشئة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بما ينسجم مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030".