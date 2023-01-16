وزير البيئة يوافق على فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب

جدير بالذكر أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طول السد 380 مترًا، وبارتفاع 80.5 مترًا؛ في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220.250.000 متر مكعب.