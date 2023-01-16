وزير البيئة يوافق على فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على فتح بوابات سد وادي رابغ بمنطقة مكة المكرمة، من أجل تصريف كميات المياه الموجودة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: تم فتح بوابات سد وادي رابغ اليوم؛ لتصريف كمية 10 ملايين متر مكعب، ولمدة 34 يومًا بمعدل تصريف 4م3 بالثانية.
وأضاف: يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأردف "الغامدي": باشرت لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ -المكونة من جهات حكومية عدة- أعمال المسح وتمشيط الوادي؛ للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تَعَدٍّ يغيّر مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
جدير بالذكر أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طول السد 380 مترًا، وبارتفاع 80.5 مترًا؛ في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220.250.000 متر مكعب.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تُصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.