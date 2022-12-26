تفاعلاً من "سبق".. "أمانة جدة": حملات لرصد ورش وعمالة جنوب المطار السائبة

وقال مدير عام الإعلام والإتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي، إنه بحسب إفادة الجهة المعنية فإن الجولات الرقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بالمحال التجارية تتم بشكل يومي ومستمر، وفيما يخص العمالة المخالفة يتم التنسيق مع الجهة المعنية (الجهات الأمنية) من قِبل القسم المختص ببلدية المطار الفرعية أثناء الحملات التي تتم من قبلهم انفاذاً لتوجيه محافظ جدة.