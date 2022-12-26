تفاعلاً من "سبق".. "أمانة جدة": حملات لرصد ورش وعمالة جنوب المطار السائبة

تفاعلت أمانة محافظة جدة مع الخبر الذي نشرته "سبق" تحت عنوان: ("عمالة سائبة" تُشَوّه جنوب مطار جدة والسكان يطالبون بإيقافهم").
وقال مدير عام الإعلام والإتصال المؤسسي بالأمانة محمد بن عبيد البقمي، إنه بحسب إفادة الجهة المعنية فإن الجولات الرقابية لمتابعة نشاط الورش المخالفة بالمحال التجارية تتم بشكل يومي ومستمر، وفيما يخص العمالة المخالفة يتم التنسيق مع الجهة المعنية (الجهات الأمنية) من قِبل القسم المختص ببلدية المطار الفرعية أثناء الحملات التي تتم من قبلهم انفاذاً لتوجيه محافظ جدة.
وأضاف: "أما فيما يخص الحدائق، فإن الموقع المشار إليه بالمقال يحتوي على أربع حدائق منسقة ويتم الري والصيانة وأعمال النظافة لها وفقاً للخطط التشغيلية بصفة دورية ومنتظمة".
وأوضح "البقمي"، أن أمانة محافظة جدة تواصل جهودها لمعالجة جميع عناصر التشوّه البصري ضمن مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030 عن طريق طرح وتشغيل مشروع دعم البلديات الفرعية في معالجة التشوه البصري بمدينة جدة.
وأردف: "وفيما يخص مطالب السكان بإنشاء مراكز الخدمات نفيدكم بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت لائحة محال إصلاح الميكانيكا والكهرباء والسمكرة ودهان السيارات والموجودة في منصة بلدي، كما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمخططات المعتمدة داخل المدينة فيسمح ببعض أنشطة إصلاح السيارات على النحو التالي:
1-محطة وقود فئة (ج) بمساحة 3000م2 (تشحيم وتغيير زيوت -ميكانيكا خفيفة - كهرباء سيارات - بيع وإصلاح إطارات).
2-محطة وقود فئة (د) بمساحة 2000م2 (تشحيم وتغيير زيوت - كهرباء سيارات - بيع وإصلاح إطارات).