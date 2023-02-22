"الذروي": يوم التأسيس يمثّل مصدر اعتزاز وفخر في نفوس أبناء هذا الوطن

وقال "الذروي": إن يوم التأسيس يمثّل مصدر اعتزاز وفخر في نفوس أبناء هذا الوطن، وبجذورنا الراسخة في تاريخه كشموخ نخيله الثابت في الرمال. إنّ هذا اليوم الذي نستذكره بعد ثلاثة قرون نتذكّر الدور الكبير الذي قام به الإمام محمد بن سعود، يرحمه الله، ومنذ ذلك اليوم ونحن نعيش تطورًا يسابق الزمن، نعتزّ فيه بالوحدة والاستقرار والأمن، وما نشاهده اليوم تأكيد على قوة قادتنا في الحفاظ على تاريخنا الطويل والإرث الثقافي الممتدّ منذ ثلاثة قرون، وأنّ ما قام به الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبناؤه الملوك من بعده طوال العقود الماضية، من ترسيخ وبناء وازدهار؛ لَهو دلالة على قوة ومتانة عقيدتنا السليمة ووحدتنا الراسخة.