"الذروي": يوم التأسيس يمثّل مصدر اعتزاز وفخر في نفوس أبناء هذا الوطن

رفع شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع، الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله؛ بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس الميمون على هذه البلاد المباركة التي حباها الله بقيادة حكيمة.
وقال "الذروي": إن يوم التأسيس يمثّل مصدر اعتزاز وفخر في نفوس أبناء هذا الوطن، وبجذورنا الراسخة في تاريخه كشموخ نخيله الثابت في الرمال. إنّ هذا اليوم الذي نستذكره بعد ثلاثة قرون نتذكّر الدور الكبير الذي قام به الإمام محمد بن سعود، يرحمه الله، ومنذ ذلك اليوم ونحن نعيش تطورًا يسابق الزمن، نعتزّ فيه بالوحدة والاستقرار والأمن، وما نشاهده اليوم تأكيد على قوة قادتنا في الحفاظ على تاريخنا الطويل والإرث الثقافي الممتدّ منذ ثلاثة قرون، وأنّ ما قام به الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبناؤه الملوك من بعده طوال العقود الماضية، من ترسيخ وبناء وازدهار؛ لَهو دلالة على قوة ومتانة عقيدتنا السليمة ووحدتنا الراسخة.
وأكّد "الذروي" أن رؤية السعودية 2030 تسير بخطى طموحة، وتعمل من أجل تحقيق مستهدفاتها يومًا بعد آخر، ومشروعًا بعد آخر، بقيادة سمو ولي العهد، يحفظه الله، وبدأت تجني ثمارها بالنجاحات التي حقّقتها السعودية، وما زالت تحقّقها، في مختلف المجالات، والقادم سيكون أجمل وأفضل على مستقبل هذا الوطن العملاق بإذن الله تعالى.