بالفيديو.. "بوخمسين" لـ"سبق": مستقبل التقنية في القطاع الصحي واعد ومزدهر

وانطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية، واستعرض اليوم الأول من المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، خاصة تلك التي يتوقع الخبراء أن تحدث ثورة في سوق الرعاية الصحية؛ إذ طرح أكثر من 15 متحدثًا خبراتهم ومعارفهم مع الجمهور، وسلطوا الضوء على المحركات الرئيسية للابتكار والتقدم في صناعة التكنولوجيا الصحية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والجينات الجزيئية، والتكنولوجيا الحيوية، والمستقبل الاستثماري لتكنولوجيا الرعاية الصحية.