بالفيديو.. "بوخمسين" لـ"سبق": مستقبل التقنية في القطاع الصحي واعد ومزدهر
كشف الدكتور فارس بوخمسين، المشرف العام على مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية، أن مستقبل التقنية في القطاع الصحي واعد ومزدهر.
وبيَّن في هذا السياق أن حجم السوق المحلي السعودي للتقنيات الطبية بلغ 2.7 مليار دولار عام 2021، وهي آخذة بالنمو لتصل خلال فترة قريبة -بإذن الله- إلى أضعاف كبيرة؛ إذ يقدر معدل النمو السنوي بـ17٪؛ وذلك في ظل ما يشهده القطاع من دعم وتمكين كبير من الدولة والمستثمرين وجهات تقديم الرعاية الصحية.
وأشار في تصريح لـ"سبق" إلى أن المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء بالرياض يهدف إلى خلق بيئة حاضنة، ومنظومة تمكن التقنيات الصحية من أداء دورها في السوق، وتعزيز الابتكار، وتوطين المعارف والمهارات في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية، وذلك بالتوافق مع أهداف رؤية 2030؛ إذ استضاف على مدى يومين أبرز الجهات العاملة في قطاع التقنيات الصحية، سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي أو غير الربحي.
وأضاف الدكتور فارس بوخمسين، المشرف العام على المؤتمر: "تتوافق أهداف مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية بشكل كبير مع أهداف رؤية 2030، وبالتحديد برنامج تحويل قطاع الرعاية الصحية؛ إذ يهدف المؤتمر إلى استخدام وتسخير التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوصول إليها، وتعزيز إنشاء شركات ناشئة صحية مبتكرة، وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية".
ولفت "بوخمسين" إلى أن اليوم الأول من المؤتمر أبرز إمكانيات هائلة للتكنولوجيا الصحية، وتأثيرها على تحسين رعاية المرضى والمخرجات الصحية.
وأردف قائلاً: "نحن سعداء بتمكين نمو وتوطين هذه الصناعة المحورية للوطن، التي تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار ريال سعودي في عام 2021، وتملك معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17٪".
من جهة أخرى، أوضح البروفيسور إبراهيم السراء، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المملكة العربية السعودية تتصدر طليعة الدول التي تبنت الحلول المبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية. وبيَّن أن "هذا المؤتمر منصة لتسريع اعتماد التكنولوجيا الصحية؛ إذ جمع الخبراء من مختلف المجالات لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات والتحديات.
وانطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية، واستعرض اليوم الأول من المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، خاصة تلك التي يتوقع الخبراء أن تحدث ثورة في سوق الرعاية الصحية؛ إذ طرح أكثر من 15 متحدثًا خبراتهم ومعارفهم مع الجمهور، وسلطوا الضوء على المحركات الرئيسية للابتكار والتقدم في صناعة التكنولوجيا الصحية، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والجينات الجزيئية، والتكنولوجيا الحيوية، والمستقبل الاستثماري لتكنولوجيا الرعاية الصحية.
كما استكشف المؤتمر مواضيع أخرى، مثل تطبيقات الواقع الافتراضي في الطب، ودور مختبرات الجينات الجزيئية في الابتكار الطبي، ومستقبل التكنولوجيا الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتطبيقات الإنترنت للأشياء في تخزين ونقل الأدوية، والتقدم في تطبيقات الأتمتة الصيدلانية.
وبموازاة المؤتمر الرئيسي قدَّم خبراء الصناعة 7 ورش عمل في مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل الطب عن بعد، وأنظمة إدارة الإيرادات والروبوتات الطبية، وغيرها الكثير.
من ناحية أخرى، استضاف المعرض المصاحب أبرز شركات التكنولوجيا الصحية المحلية والدولية، الذين استعرضوا أبرز خدماتهم ومنتجاتهم وحلولهم للجمهور، وأيضًا الجهات النشطة في القطاع غير الربحي، مثل الجمعيات الطبية السعودية.
وخُصص جانب من المعرض للشركات الناشئة العاملة في القطاع، التي حازت فرصة التعرف على رواد القطاع والمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا الصحية.
ورافق ذلك حضور لافت لبعض الجهات الإعلامية المتخصصة في القطاع الطبي.. وشهد أكبر تجمع لمهنيي الرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية في المنطقة؛ إذ شمل جدول المؤتمر 29 جلسة مثيرة، وأكثر من 40 متحدثًا دوليًّا ومحليًّا مشهورًا.
وإضافة إلى ذلك، أقيمت مسابقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية، التي شملت ست عشرة شركة ناشئة واعدة، تنافست على جوائز نقدية قيمة. وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز الابتكار، ودعم المواهب الريادية في قطاع التكنولوجيا الصحية، وتوفير فرص قيمة للوصول الإعلامي والتواصل للمشاركين.