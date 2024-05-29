وزير الداخلية يلتقي أمير جازان ويطلع على المبادرات التنموية والتطويرية للإمارة

وحضر اللقاء الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المكلف المهندس عبدالله بن ناصر الكثيري، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة جازان.