مركز التميز لجراحات المفاصل الصناعية في مستشفى الدرعية العام: رعاية صحية متقدمة بتقنيات مبتكرة

يواصل مستشفى الدرعية العام عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية من خلال مركز التميز لجراحات المفاصل الصناعية الذي أصبح أحد أبرز المراكز المتخصصة في استبدال المفاصل بجميع أنواعها باستخدام أحدث التقنيات مثل تقنية الروبوت والمفاصل الصناعية المتطورة.
ومنذ انطلاقه تمكّن مركز التميز من إجراء 93 عملية جراحية منها 14 عملية باستخدام الروبوت مما يبرز قدرته على التعامل مع الحالات المعقدة ويعكس الكفاءة العالية لفريق العمل في المركز، مما يضمن تقديم الرعاية الصحية بأعلى المعايير.
كما يوفر المركز برامج علاج طبيعي متكاملة مما يساعد المرضى على استعادة قدرتهم على الحركة بسرعة والعودة إلى حياتهم اليومية في وقت أقل، وهذه الإنجازات تعكس التزام مستشفى الدرعية بتقديم خدمات طبية متطورة لتحسين جودة الخدمات الصحية.
ويجسد هذا المشروع التزام مستشفى الدرعية العام بتبني أحدث التقنيات والإمكانات الطبية المتقدمة، ويعزز دوره كأحد المراكز المرجعية داخل تجمع الرياض الصحي الثالث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى منذ البداية وحتى نهاية مراحل العلاج.