مركز التميز لجراحات المفاصل الصناعية في مستشفى الدرعية العام: رعاية صحية متقدمة بتقنيات مبتكرة

ويجسد هذا المشروع التزام مستشفى الدرعية العام بتبني أحدث التقنيات والإمكانات الطبية المتقدمة، ويعزز دوره كأحد المراكز المرجعية داخل تجمع الرياض الصحي الثالث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى منذ البداية وحتى نهاية مراحل العلاج.