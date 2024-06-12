نصب واحتيال وحملات حج وهمية.. الجناة في قبضة رجال الأمن

وأوضح الأمن العام، أنه تمّ القبض في مكة المكرّمة على مقيمٍ من الجنسية المصرية قام بالنصب والاحتيال بالترويج لحملة حج وهمية، وبيع أساور حج مزوّرة، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية، كما تمّ القبض على 4 مقيمين ووافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية الإندونيسية؛ قاموا بالنصب والاحتيال بالترويج وبيع تصاريح وأساور حج مزوّرة.