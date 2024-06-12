نصب واحتيال وحملات حج وهمية.. الجناة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو، بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على 4 مقيمين في مكة المكرّمة من الجنسيتين الباكستانية والميانمارية قاموا بالنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية، وبيع تصاريح وأساور حج مزوّرة، وضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية وأختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية ومواطنٍ قاما بتنفيذ عمليات نصب واحتيال؛ تمثلت في تقديم خدمات عامة وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية، وضُبطت بحوزتهما مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.
وأوضح الأمن العام، أنه تمّ القبض في مكة المكرّمة على مقيمٍ من الجنسية المصرية قام بالنصب والاحتيال بالترويج لحملة حج وهمية، وبيع أساور حج مزوّرة، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية، كما تمّ القبض على 4 مقيمين ووافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية الإندونيسية؛ قاموا بالنصب والاحتيال بالترويج وبيع تصاريح وأساور حج مزوّرة.