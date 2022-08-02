محافظ المويه يطلع على سير العمل والخدمات بمستشفى "أم الدوم"

زار محافظ المويه أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، اليوم الثلاثاء، مستشفى أم الدوم العام، تفقد خلالها مختلف الأقسام واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح من مدير المستشفى عما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين وما يحظى به من دعم مستمر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الطائف التي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي التفاصيل: قام المحافظ أثناء جولته بزيارة عدد من المرضى المنومين واطمأنّ على حالتهم الصحية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وحث العاملين في المستشفى من إدارة وأطباء وفنيين على بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتلبية طموحات المواطنين.
ومن جانبه أعرب مدير المستشفى عن بالغ شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة التي تعكس مدى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بكل ما فيه مصلحة المواطن وراحته وصحته.