محافظ المويه يطلع على سير العمل والخدمات بمستشفى "أم الدوم"

زار محافظ المويه أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، اليوم الثلاثاء، مستشفى أم الدوم العام، تفقد خلالها مختلف الأقسام واطلع على سير العمل واستمع إلى شرح من مدير المستشفى عما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين وما يحظى به من دعم مستمر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الطائف التي تحرص على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.