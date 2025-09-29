مسافرة أردنية تضع مولودتها فور وصولها مطار جدة والفرق الطبية تباشر الحالة

وتلقت الفرق الطبية بمطار جدة بلاغًا عن وجود مسافرة تعاني من آلام المخاض، فسارعت إلى الطائرة، حيث أنجبت المسافرة طفلتها بعد وصول الطاقم بدقائق قليلة. وقد تأكد الفريق الطبي من سلامة الأم والمولودة واستقرار حالتهما، قبل أن تُحال إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستكمال إجراءاتها الصحية.