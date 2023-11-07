اتساع الغطاء النباتي بمحمية الإمام تركي إلى 6.7 % في ربيع عام 2023م

وتدعم ذلك البيانات الصادرة حديثًا عن محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إذ تشير إلى تحسن كبير بانخفاض ملحوظ في حالات الغبار زمنيًا من 17 يومًا وإجمالي 81 ساعة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أكتوبر، مقارنة بالعام السابق والذي تكررت فيه حالات الغبار خلال 64 يومًا بإجمالي 671 ساعة.