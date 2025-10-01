المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة تطلق المبادرة العالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني

من جانبه، ثمّن معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والقائم بأعمال مجلس أمناء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، المهندس ماجد بن محمد المزيد، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الأمن السيبراني في المملكة من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مشيرًا إلى أن المبادرة تنطلق من موقع المملكة الرائد عالميًا في القطاع، وما حققته التجربة السعودية من مكتسبات محلية وإقليمية ودولية، جعلت النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجًا ناجحًا يُعترف به عالميًا.