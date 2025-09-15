في تبوك.. ضبط مخالفَين استغلا الرواسب بطريقة غير نظامية

في إطار جهودها لحماية البيئة ومقدراتها، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة في منطقة تبوك، من الجنسيتين السودانية والهندية، إثر استغلالهما غير النظامي للرواسب.
وأكدت القوات الخاصة للأمن والحماية اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، في ظل تطبيق الأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.
ودعت القوات الخاصة إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وشددت على أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة، دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.