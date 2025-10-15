"بن غاطي" تتصدر سوق العقارات في دبي من حيث عدد المشاريع المنجزة والوحدات المباعة منذ بداية العام وحتى تاريخه

وبهذه المناسبة، صرّح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، قائلاً: "إنّ المكانة الريادية التي تتبوأها "بن غاطي" في صدارة السوق من حيث حجم معاملات المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه، هي انعكاس مباشر للنجاح الكبير والثقة العميقة بنموذج أعمالنا المتكامل. فقد أتاح لنا هذا النموذج أن نصبح من بين أكثر الشركات مرونةً وقدرةً على التكيف في السوق، وأن ننجز مشاريعنا في فترات زمنية قياسية. كما أنّ الاستجابة الاستثنائية التي شهدناها من السوق تجاه مشاريعنا الرائدة، مثل "فلير 01" و"فلير 02"، تؤكد استقرارنا المالي وقدرتنا على تقديم قيمة ثابتة عبر مختلف فئات المشاريع العقارية. وفي ظل تسارع الطلب ضمن النطاق السعري الذي يتراوح بين 1 إلى 3 ملايين درهم، حيث تتركز معظم مشاريعنا التطويرية، فإننا في موقع استراتيجي مثالي لاقتناص فرص النمو المستدام وتحقيق عوائد مجدية طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية بأعمالنا".