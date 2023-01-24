تركي الفيصل: "الدبلوماسية الشعبية" أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم

من ناحية أخرى، تحدث الدكتور محمد آل هيازع رئيس جامعة الفيصل بالرياض وقال: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان قد شهدت قفزات نوعية في مناحي الحياة، حيث تعبر الرؤية عن استراتيجية حكيمة للقيادة تهدف لرفع جودة التعليم والتركيز على مخرجات البحث والابتكار، حيث تستأثر جامعة الفيصل بالمراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية واختبارات قياس مستوى الخريجين في البحث العلمي والابتكار.