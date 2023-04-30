"دارة الملك عبدالعزيز" تنظم ندوة علمية عن "القصيبي" في الأحساء

برعاية محافظ محافظة الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، نظمت دارة الملك عبدالعزيز الندوة العلمية الثامنة ضمن برنامجها العلمي (من أعلام المملكة العربية السعودية)، التي خصصت عن عبدالرحمن بن حسن القصيبي (‪1297-- 1396‬هـ /‪1880-1976‬م)، معتمد الملك عبدالعزيز في البحرين والتاجر المعروف في تلك المدة، وذلك مساء يوم الثلاثاء 19/10/1444هـ الموافق 9 /5/ 2023هـ في فندق الإنتركونتننتال في محافظة الأحساء مسقط رأس المحتفى به.