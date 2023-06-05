بالأرقام.. أسعار "العقار في جازان" إلى تصحيح مدفوعة بمعادلة "التمويل والفائدة"

تواصل أسعار العقارات في منطقة جازان، مسارها التصحيحي نحو التراجع إلى المنطقة العادلة بعد موجة التضخم التي شهدها السوق أخيراً، وتزامنت مع انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد الى نحو النصف؛ حيث سجل حجمه في أبريل من العام الحالي ما يقارب 4 مليارات ريال، بينما كان قد تجاوز في الفترة نفسها من العام الماضي 9 مليارات.