96% من السعوديات يملكن جوالات.. ولكن ما نسبة استخدامهن للإنترنت والحاسوب؟

وكشف تقرير سابق للهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) من الجنسين (سعوديين وغير سعوديين) للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م، بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية عن عام 2021م؛ حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95%؛ بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%.