بعد الانقطاع المتكرّر لأسبوعين بمسجد في جدة.. "الكهرباء": كشفنا الخلل وهذا هو الحل

وأعدّت "الكهرباء" خطاباً لمدير عام المساجد بمحافظة جدة، ذكرت فيه أنه يتطلب تقوية الأحمال الكهربائية للمسجد؛ لتجنُّب الانقطاعات المتكرّرة ويلزم الموافقة على ذلك، إلا أن إدارة المساجد لم ترد على خطاب الكهرباء منذ الأربعاء قبل الماضي؛ الأمر الذي قد يعرّض المصلين للانقطاعات في حال لم تتم موافقة المساجد على طلب الكهرباء في ظل ارتفاع متواتر لدرجات الحرارة.