بعد الانقطاع المتكرّر لأسبوعين بمسجد في جدة.. "الكهرباء": كشفنا الخلل وهذا هو الحل

كشفت "كهرباء جدة" عن الخلل الفني الذي أدّى إلى الانقطاع المتكرّر بمسجد الصابرين بحي الأمير فواز الجنوبي بجدة؛ الذي حدث أثناء خطبة الجمعة لأسبوعين ماضيين وسط وجود ألف مصلٍ داخل المسجد بين تزاحمٍ وارتفاعٍ في درجة الحرارة.
وكلّف مدير شركة كهرباء جدة المهندس عادل الشيخ؛ فريقاً فنياً لمعرفة السبب وراء الانقطاع المتكرّر؛ ليتضح أن المسجد له عدّاد 400 أمبير وتزيد أحماله خلال يوم الجمعة لزيادة المصلين.
واقترح الفريق الفني بشركة الكهرباء تقوية العداد ليكون 600 أمبير بدلاً من 400 لحل مشكلة الانقطاع.
ولكيلا يتأثر المصلون قامت "كهرباء جدة" بإرسال مولدٍ متنقلٍ بفريقٍ فني خلال يوم الجمعة الماضي، وما قبلها ومكّنت ألف مصلٍ بالمسجد من أداء صلاتهم دون انقطاع.
وأعدّت "الكهرباء" خطاباً لمدير عام المساجد بمحافظة جدة، ذكرت فيه أنه يتطلب تقوية الأحمال الكهربائية للمسجد؛ لتجنُّب الانقطاعات المتكرّرة ويلزم الموافقة على ذلك، إلا أن إدارة المساجد لم ترد على خطاب الكهرباء منذ الأربعاء قبل الماضي؛ الأمر الذي قد يعرّض المصلين للانقطاعات في حال لم تتم موافقة المساجد على طلب الكهرباء في ظل ارتفاع متواتر لدرجات الحرارة.
وطالب المصلون الجهات المختصّة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذهم من الانقطاعات المتكررة التي تحدث كل يوم جمعة والموافقة على تقوية العدّاد.
في حين عبّروا عن شكرهم لـ "كهرباء جدة" على تفاعلها ومساعدتها للمصلين خلال يوم الجمعة الماضي والذي قبله.