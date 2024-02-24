سحرٌ خاصٌّ تضفيه الأزياء التراثية على احتفالات يوم التأسيس بجدة التاريخية

تزين زوار جدة التاريخية بألوان الزيّ التراثيّ السعوديّ؛ حيث حرصوا على ارتداء الأزياء التراثية التي تُجسّد عراقة الموروث الثقافي والتاريخ الراسخ الممتدّ منذ ثلاثة قرون؛ احتفالًا بيوم التأسيس.
وتنوّعت الأزياء التراثية بين مختلف مناطق المملكة؛ حيث ارتدى الزوّارُ الأزياءَ الخاصة بمنطقتهم، التي تعكس تراث الأجداد والعادات والتقاليد التي تأسّسوا وتربّوا عليها؛ مما أضفى تنوعًا ثقافيًّا جميلًا على الاحتفالات.
وارتدى زوارُ جدة التاريخية أزياءَ تراثية تعبر على الموروث الثقافي والإرث التاريخي؛ أبرزها العقال المقصب، والثوب، والسديري، والبشت، والشماغ والغترة للرجال، بينما ارتدى النساءُ الشيلةَ والمسدح والعباءات النسائية المطرزة.
وتُعدّ الأزياءُ التراثية جزءًا لا يتجزّأ من الثقافة السعودية، ورمزًا للفخر والاعتزاز بالتاريخ العريق؛ حيث تسهم في إحياء التراث وتعريفه للأجيال الجديدة.