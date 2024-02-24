سحرٌ خاصٌّ تضفيه الأزياء التراثية على احتفالات يوم التأسيس بجدة التاريخية

وتنوّعت الأزياء التراثية بين مختلف مناطق المملكة؛ حيث ارتدى الزوّارُ الأزياءَ الخاصة بمنطقتهم، التي تعكس تراث الأجداد والعادات والتقاليد التي تأسّسوا وتربّوا عليها؛ مما أضفى تنوعًا ثقافيًّا جميلًا على الاحتفالات.