إعادة فتح عقبة التوحيد بعد أكثر من 45 يومًا على إغلاقها بسبب "انهيارات شعبان"

بالرغم من أنها لا تزال في منتصف عامها الثاني منذ افتتاحها في شهر محرم من العام الماضي، وبعد ما يزيد على 45 يومًا من إغلاقها بسبب الانهيارات الكبيرة التي حدثت في منتصف شهر شعبان، افتُتحت مساء أمس عقبة التوحيد التي أُجِّل افتتاحها أربعة أيام، وذلك عقب إعلان وزارة النقل أن افتتاحها في السادس من شوال الحالي.