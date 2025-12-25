"سار" تُطلق الجولة السابعة من حملة "أسلم لك" لتعزيز السلامة على السكك الحديدية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"عن انطلاق الجولة الثانية من حملتها الميدانية للتوعية بالسلامة "أسلم لك" لعام 2025، وذلك ضمن دورتها السابعة، والتي تبدأ من محافظة النعيرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025م، وتمتد على مدار ثلاثة أيام، وتأتي هذه الجولة امتدادًا لجهود "سار" المستمرة في تعزيز مستويات السلامة على امتداد شبكة السكك الحديدية، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر العبور غير النظامي، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.