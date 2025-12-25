"سار" تُطلق الجولة السابعة من حملة "أسلم لك" لتعزيز السلامة على السكك الحديدية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"عن انطلاق الجولة الثانية من حملتها الميدانية للتوعية بالسلامة "أسلم لك" لعام 2025، وذلك ضمن دورتها السابعة، والتي تبدأ من محافظة النعيرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025م، وتمتد على مدار ثلاثة أيام، وتأتي هذه الجولة امتدادًا لجهود "سار" المستمرة في تعزيز مستويات السلامة على امتداد شبكة السكك الحديدية، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر العبور غير النظامي، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتهدف الجولة إلى ترسيخ مفاهيم السلامة، والتأكيد على أهمية الالتزام باستخدام المعابر المخصصة والآمنة، واتباع إجراءات العبور السليم عند تقاطعات السكك الحديدية، للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالسلوكيات الخاطئة في محيط السكة الحديدية.وتُعد هذه الجولة امتدادًا لسلسلة الجولات الميدانية التي نفّذتها "سار" على مدى الأعوام الثلاثة الماضية تحت شعار "أسلم لك"، والتي برزت كإحدى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التوعية بالسلامة، وأسهمت في الحد من التعديات غير النظامية وتقليل السلوكيات الخطرة التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي القطار ومحيطه التشغيلي.
وتركّز الحملة في جولتها بمحافظة النعيرية على التواصل المباشر مع الفئات الأكثر ارتباطًا بمحيط السكك الحديدية، بما يشمل سكان المناطق المجاورة لمسارات القطارات، ومستخدمي الطرق القريبة من التقاطعات، وأصحاب المواشي، والمتنزهين، وروّاد المناطق المفتوحة، وذلك لتعزيز السلوكيات الآمنة المرتبطة باستخدام هذه المرافق الحيوية.
كما تتضمن الحملة التعريف بالعواقب النظامية المترتبة على التعديات غير النظامية على السكك الحديدية، والتي تشمل غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة حفاظًا على السلامة العامة.
وتؤكد "سار" أن حملات السلامة الميدانية تأتي ضمن منظومة متكاملة من الجهود الهادفة إلى تعزيز معايير السلامة في قطاع النقل، وبما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.