"زد للمزادات" تستعد لإقامة مزاد عقاري فاخر في المدينة المنورة

أعلنت شركة زد للمزادات العقارية عبر حسابها الرسمي بتويتر عن طرح مزاد "الهجرة" في المدينة المنورة ويضم 26 من العقارات الفريدة التجارية والسكنية والزراعية وسيكون المزاد حضورياً بفندق لو مريديان يوم الإثنين بتاريخ: 2 يناير 2023م الساعة الرابعة عصراً وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)
وذكر الرئيس التنفيذي بشركة زد للمزادات الأستاذ "ناصر بن عبدالله الناصر" عن تفائله بنجاح هذا المزاد الفاخر والمتنوع وأن المدينة المنورة مقبلة على تطور ونهضة عمرانية برؤية قيادتنا الرشيدة واختتم حديثه بأن المدينة المنورة ثاني أطهر بقاع الأرض وأجمل المدن وأقربها إلى القلوب والتي تحمل في طيات تاريخها كل معاني البطولة والمجد الإسلامي ، وتمتلك كل مقومات السياحة الدينية والتطور العمراني والثقافي وكل مكملات العيش الرغيد في أرضها الطيبة ونسمات هوائها وأصالة تاريخها. ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق
ولمزيد من التفاصيل الإطلاع على حساب "زد للمزادات العقارية" بتويتر (zidacutions@)
للتواصل والاستفسارات : 0509977226 - 920013667