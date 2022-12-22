"زد للمزادات" تستعد لإقامة مزاد عقاري فاخر في المدينة المنورة

وذكر الرئيس التنفيذي بشركة زد للمزادات الأستاذ "ناصر بن عبدالله الناصر" عن تفائله بنجاح هذا المزاد الفاخر والمتنوع وأن المدينة المنورة مقبلة على تطور ونهضة عمرانية برؤية قيادتنا الرشيدة واختتم حديثه بأن المدينة المنورة ثاني أطهر بقاع الأرض وأجمل المدن وأقربها إلى القلوب والتي تحمل في طيات تاريخها كل معاني البطولة والمجد الإسلامي ، وتمتلك كل مقومات السياحة الدينية والتطور العمراني والثقافي وكل مكملات العيش الرغيد في أرضها الطيبة ونسمات هوائها وأصالة تاريخها. ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق