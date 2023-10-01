انطلاق أعمال المؤتمر السابع عشر للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بالرياض

كما يهدف المؤتمر إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية، واستعراض البند الفني الخاص بتعزيز الخدمات البيطرية بالإقليم واستدامتها، لافتًا إلى أن الصحة الحيوانية تُعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، حيث تشكّل الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من نسبة (60%) من الأمراض المعدية في البشر، وما نسبته (75%) من الأمراض الناشئة تعتبر ذات منشأ حيواني، كما أن من كل خمسة أمراض جديدة تصيب البشر كل سنة يوجد ثلاثة منها من ذات منشأ حيواني.