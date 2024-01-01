للمرة الثالثة.. "المعطش" ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية 2023

ونظّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية التصنيف المهني العربي، في حفل أقيم أمس الأحد، وتم خلاله الإعلان عن المائة شخصية الأبرز في المنطقة العربية بمناسبة تنظيم النسخة الخامسة من فعاليات ملتقى الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2023م، التي حملت اسم "دورة المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".