للمرة الثالثة.. "المعطش" ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية 2023

للمرة الثالثة تم اختيار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش، ضمن الـ١٠٠ شخصية عربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام ٢٠٢٣ م، وفقاً للتصنيف المهني العربي، نظير جهوده الكبيرة والمؤثرة في هذا المجال وبصمته الواضحة في تعزيز ممارسات المسؤولية والاستدامة .
ونظّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية التصنيف المهني العربي، في حفل أقيم أمس الأحد، وتم خلاله الإعلان عن المائة شخصية الأبرز في المنطقة العربية بمناسبة تنظيم النسخة الخامسة من فعاليات ملتقى الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2023م، التي حملت اسم "دورة المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وخلال فعاليات الملتقى تم الإعلان عن النسخة الخامسة من التصنيف المهني العربي للشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية، كما تم تدشين منصة خبراء المسؤولية المجتمعية في الدول العربية -إحدى مبادرات الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.
بعدها تم إطلاق جدارية رقمية للشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2023م، وفق التصنيف المهني العربي بإشراف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.