رئيس الشورى: يوم العَلَم يذكّر بما تحقّق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية

وأشار "آل الشيخ" إلى أنَّ هذا العَلَم كان شاهدًا على ما تحقَّق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية، وتطور بتطورها، إلى اليوم الذي أقرَّ فيه الملك عبدالعزيز العَلَم بشكله الذي نراه اليوم، في 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، وحتى يومنا الحالي، محافظًا على تاريخه وأساسه، وكان، ولا يزال، شامخًا.