رئيس الشورى: يوم العَلَم يذكّر بما تحقّق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة يوم العَلَم.
وأكّد أنَّ الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن يكون يوم "11 مارس" من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم، باسم "يوم العلم"، يُعدّ تتويجًا لمسيرة الراية التي انطلق بها الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية الأولى في العام 1139هـ الموافق 1727م.
وأوضح أنَّ عَلَم هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية المسطَّر بشهادة التوحيد، يحمله كلُّ مواطن ومواطنة عاليًا في وجدانهم، وبسواعد لا تعرف سوى العزيمة والتقدّم والعمل والمنجزات، منوهًا إلى أنَّ علم المملكة العربية السعودية قبلة الإسلام سيظلّ رمزًا للعزة والشموخ وعلو الحكمة، ودلالة على الرسالة السامية للعالم أجمع.
وأشار "آل الشيخ" إلى أنَّ هذا العَلَم كان شاهدًا على ما تحقَّق من إنجازات منذ تأسيس الدولة السعودية، وتطور بتطورها، إلى اليوم الذي أقرَّ فيه الملك عبدالعزيز العَلَم بشكله الذي نراه اليوم، في 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، وحتى يومنا الحالي، محافظًا على تاريخه وأساسه، وكان، ولا يزال، شامخًا.
وسأل رئيس مجلس الشورى، في ختام تصريحه، المولى عز وجل؛ أنَّ يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.