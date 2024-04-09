"ليلة العيد" في الطائف.. تفاوت ملحوظ في أسعار الحلاقة بين "ملتزم ورافع"

مع كل موسم للأعياد، تشهد صالونات الحلاقة بمحافظة الطائف ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحلاقة وقص الشعر، فالبعض ملتزم بالتسعيرة المعروفة لديه والبعض الآخر يستغل الموسم بشكل ملحوظ ويرفع الأسعار.
"سبق" وقفت هذه الليلة على عددٍ من صالونات الحلاقة بالطائف؛ حيث وجدت تفاوتًا في الأسعار عما كانت عليه في السابق، فيما فضل البعض عدم الزيادة على زبائنه الذين اعتادوا عليهم بشكل مستمر طوال العام.
ويرى مواطنون أن ارتفاع الأسعار في صالونات الحلاقة بات عادة سنوية تحكمها الأهواء، مع وجود تفاوت كبير بين الصالونات، مطالبين بجولات تفتيشية على الصالونات وغيرها من الأنشطة التجارية التي تستغل مناسبة الأعياد.