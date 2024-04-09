"ليلة العيد" في الطائف.. تفاوت ملحوظ في أسعار الحلاقة بين "ملتزم ورافع"

"سبق" وقفت هذه الليلة على عددٍ من صالونات الحلاقة بالطائف؛ حيث وجدت تفاوتًا في الأسعار عما كانت عليه في السابق، فيما فضل البعض عدم الزيادة على زبائنه الذين اعتادوا عليهم بشكل مستمر طوال العام.