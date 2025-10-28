في مقر إقامته بالرياض .. رئيس وزراء فلسطين يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مخرجات ونتائج قمة حل الدولتين، وإعلان نيويورك للحل السلمي، ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإعلان شرم الشيخ، والاجتماع التنسيقي رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقُد مؤخرًا بالرياض، والجهود الدولية المشتركة لضمان تنسيق المسارات الدبلوماسية والإنسانية والمؤسسية، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية ودعم ميزانيتها، بما في ذلك عبر التحالف الدولي الطاريء لدعم تمويل ميزانية السلطة الفلسطينية، وأهمية إيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وفقًا للمبادئ الإنسانية.