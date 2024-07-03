"نجران".. رصد 394 مخالفة للمباني خلال شهر يونيو

نفّذت أمانة منطقة نجران خلال شهر يونيو 2024م، 2204 زيارات للمباني في عدد من الأحياء السكنية، رصدت خلالها 394 مخالفة؛ وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
وأوضحت الأمانة أن المخالفات التي جرى رصدها، تَمثلت في عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم تركيب السور المؤقت للمواقع الإنشائية.
وأشارت إلى أن جهود الرقابة التي نفّذتها البلديات التابعة والفرعية خلال الشهر الماضي؛ تأتي ضمن خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بجميع أشكالها.