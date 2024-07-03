"نجران".. رصد 394 مخالفة للمباني خلال شهر يونيو

وأوضحت الأمانة أن المخالفات التي جرى رصدها، تَمثلت في عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها، وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم تركيب السور المؤقت للمواقع الإنشائية.