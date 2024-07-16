46 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأقل بـ 15

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، أوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، 45 ْمئوية في شرورة وحفر الباطن والدمام والتنهات والدهناء والصمان، و44 في وادي الدواسر والخرج، و43 في الرياض ومكة المكرّمة، و42 في المدينة المنوّرة وبريدة والمجمعة ورفحاء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها أبها 19 درجة، والباحة 20 درجة، وطريف 22 درجة مئوية.
وقال المركز، إن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وتؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان.