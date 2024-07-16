46 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأقل بـ 15

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، 45 ْمئوية في شرورة وحفر الباطن والدمام والتنهات والدهناء والصمان، و44 في وادي الدواسر والخرج، و43 في الرياض ومكة المكرّمة، و42 في المدينة المنوّرة وبريدة والمجمعة ورفحاء.