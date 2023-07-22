"صنست فلاش" تحقّق فوزها الـ17 و"حافظك الله" ينال الجائزة التقديريّة

بعد مشاركتها في النسخة الماضية من السباق الأغلى عالميًّا، كأس السعوديّة 2023؛ عادت الفرس "صنست فلاش" للتألّق مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات الحفل الـ20 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.