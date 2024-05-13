بالفيديو.. شاب سعودي يسافر إلى إندونيسيا ليزف عاملتهم المنزلية إلى عريسها

وتفصيلاً؛ بعد أن عملت في منزل بالأحساء لمدة 30 عامًا قررت العاملة المنزلية "ميري" الزواج وقالت لبرنامج صباح العربية إنها قررت ذلك من أجل حياة الاستقرار لكنها أيضًا ستعود لاستكمال العمل مع زوجها في منزل العائلة.