بالفيديو.. شاب سعودي يسافر إلى إندونيسيا ليزف عاملتهم المنزلية إلى عريسها
حظيت مقاطع الشاب السعودي رياض العطية بتداول واسع بعد أن قرر السفر إلى إندونيسيا ليزف عاملتهم المنزلية "ميري" التي عملت في منزلهم بالأحساء لمدة 30 عامًا.
وتفصيلاً؛ بعد أن عملت في منزل بالأحساء لمدة 30 عامًا قررت العاملة المنزلية "ميري" الزواج وقالت لبرنامج صباح العربية إنها قررت ذلك من أجل حياة الاستقرار لكنها أيضًا ستعود لاستكمال العمل مع زوجها في منزل العائلة.
وأبدى العطية بدوره استغرابه من ردة فعل البعض واصفًا ما قام به بأنه مبادرة إنسانية تجاه العاملة ميري التي تمثل نموذجًا مميزًا للعمالة المنزلية في السعودية، على حد قوله.
وأضاف: لقد قامت بتربيتي من عمر السنتين كما أنها الآن بعد 30 عامًا قضتها معنا تساعد وترعى والدتي التي أُصيبت بشلل رباعي.
وأشار إلى أن الزي السعودي الغترة والعقال والمشلح شد انتباه الحضور وحظي بإعجابهم لافتًا إلى أن عاملتهم أصرت علي إحضاره العلم السعودي، وهذا يعكس شده تعلقها وانتمائها للسعودية.