في عملية الـ 4 ساعات .. فتح جمجمة أربعينية واستئصال ورم بأغشية المخ

وتفصيلاً، ذكرت صحة الطائف لـ "سبق" ، أنه بعد إجراء الأشعة المقطعية للمخ تبيّن وجود ورم بالمخ، حينها تم تجهيز المريضة لعمل فحص رنين مغناطيسي على المخ بالصبغة التي أظهرت وجود ورم من أغشية المخ ضاغط على المخ ومركز الحركة الأيمن يبلغ حجمه 90 مل، قرر في حينه الفريق الطبي المكون من : استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد المغربي، واختصاصيي جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد باموسى والدكتور وليد السلاوي.