في عملية الـ 4 ساعات .. فتح جمجمة أربعينية واستئصال ورم بأغشية المخ

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 40 عامًا كانت تعاني بسبب ضعف مفاجئ في الجانب الأيسر من الجسم.
وتفصيلاً، ذكرت صحة الطائف لـ "سبق" ، أنه بعد إجراء الأشعة المقطعية للمخ تبيّن وجود ورم بالمخ، حينها تم تجهيز المريضة لعمل فحص رنين مغناطيسي على المخ بالصبغة التي أظهرت وجود ورم من أغشية المخ ضاغط على المخ ومركز الحركة الأيمن يبلغ حجمه 90 مل، قرر في حينه الفريق الطبي المكون من : استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد المغربي، واختصاصيي جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد باموسى والدكتور وليد السلاوي.
وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية عاجلة، استغرقت 4 ساعات تم من خلالها فتح الجمجمة واستئصال كامل للورم بأغشية المخ ( منبت الورم ) بعد التعامل مع الأوعية الدموية المغذية للورم مع كحت العظم فوق الورم لعدم إعطاء الورم فرصة للرجوع مرة أخرى بإذن الله.
وأضافت: بعد ذلك تم ترقيع الأم الجافية برقعة من الأم السمحاق ورقعة صناعية مع تثبيت عظمة الجمجمة بشرائح ومسامير وتم إرسال الورم لفحص الأنسجة.
وخرجت المريضة من العناية المركزة بدرجة وعي كاملة ومن دون جهاز تنفس صناعي مع تحسن ملحوظ في مناطق الضعف بعد الجراحة، في حين غادرت المريضة المجمع وهي بصحة جيدة - ولله الحمد - على أن تتابع متابعات دورية في عيادة المخ والأعصاب بالمجمع.