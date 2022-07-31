5 اشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بالرياض.. تعرَّف عليها

وأضافت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الاشتراطات تتضمن تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة، وتوضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة للتوصيل، وتقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن.