شركة الجميح وشل تجدد تعاقدها مع ايسوزو موتورز انترناشيونال استمرارًا لشراكة ناجحة

عبر السيد ساهر هاشم الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل عن سروره، قائلاً: "نحن سعداء بمواصلة تعاوننا مع ايسوزو موتورز انترناشيونال ، هذه الشراكة تؤكد على تعزيز علاقتنا والاستمرار بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها، نتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات مع شركة ايسوزو موتورز انترناشيونال والاستمرار في تقديم مجموعة مميزة من زيوت شِل ذات التركيبة المتفوِّقة عالميًّا".