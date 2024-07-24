شركة الجميح وشل تجدد تعاقدها مع ايسوزو موتورز انترناشيونال استمرارًا لشراكة ناجحة

أعلنت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم المحدودة عن تجديد تعاقدها مع شركة ايسوزو موتورز انترناشيونال مما يعكس استمرار التعاون الناجح الذي امتد على مدار السنوات الخمس الماضية. يعكس تجديد الشراكة الاستراتيجية نجاح التعاون بين الشركتين اللاتي يعدان من الشركات الرائدة في السوق السعودي. ومن خلال هذه الشراكة ستقوم شركة الجميح وشل بتزويد شاحنات ايسوزو بزيوت شل المطورة بتقنيتها، منها زيت شل ريميولا IZ المصمم خصيصًا لشاحنات ايسوزو.
تم تصنيع زيوت شل ريميولا باستخدام تقنية الحماية الديناميكية المبتكرة لتوفير حماية ثلاثية تهدف إلى تحسين متانة المحرك ضد التآكل والترسبات مما يساعد على تقليل تكاليف الصيانة وبالتالي الحفاظ على المحركات نظيفة من الرواسب، مما يجعلها الخيار الأمثل لشاحنات ايسوزو.
عبر السيد ساهر هاشم الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل عن سروره، قائلاً: "نحن سعداء بمواصلة تعاوننا مع ايسوزو موتورز انترناشيونال ، هذه الشراكة تؤكد على تعزيز علاقتنا والاستمرار بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها، نتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات مع شركة ايسوزو موتورز انترناشيونال والاستمرار في تقديم مجموعة مميزة من زيوت شِل ذات التركيبة المتفوِّقة عالميًّا".
بهذه المناسبة، قال ماساكازو فوكاساوا، نائب الرئيس في قسم ما بعد البيع في ايسوزو موتورز انترناشيونال: "نؤمن بقوة الشراكات لدفع النجاح المتبادل وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا. شراكتنا مع الجميح وشل تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بالتميز. نحن واثقون من أننا سنواكب توقعات عملائنا ونضع معايير جديدة في الصناعة."