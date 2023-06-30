مكة.. عملية الأربع ساعات تنقذ حياة حاج جزائري من انفجار المرارة

وبينت وزارة الصحة أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى ومستمرة منذ ثلاثة أيام، مع ارتفاع بدرجة حرارته ومعاناته من الغثيان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن.