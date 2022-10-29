غزير المطر يغرز ذنبه في برد.. "الحصيني": اليوم أول "السماك" وآخره هيجان

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك وأيامه 13 يوماً، ويعد النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، مشيراً إلى بعض مظاهره وطبيعة وقته.