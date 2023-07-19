وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي النمساوية

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023.
وبحث خلال اللقاء الموضوعات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة ومزيداً من سبل التعاون بين المملكة والمنظمة في مدينة نيويورك.
والتقى فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في النمسا كارولين إدستادلر، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023، في مدينة نيويورك الأمريكية.
وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، مستعرضاً آخر التطورات في مجالات التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي.