وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي النمساوية

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2023.