رقم قياسي جديد في مناولة الحاويات يسجله ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

جاء ذلك نتيجة للزيادة في حجم الواردات والصادرات، بما يعزز إنتاجية الميناء ويؤكد القدرات التشغيلية واللوجستية المتقدمة التي يمتاز بها، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية.