وكيل "الإسلامية" يرأس اجتماع المجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد بالأرجنتين

نيابةً عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى لأمناء المركز، رأس وكيل الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، يوم أمس الثلاثاء الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين لعام 2021- 2022م، والجمعية العمومية للمركز.
حضر الاجتماع -الذي عُقِد بمقر مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حسين بن محمد العسيري، والأمين العام للمجلس مدير المركز المكلف نايف الفعيم، وعضو المجلس الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي، وعدد من الأعضاء بالمجلس والمستشارة القانونية للمركز بريندا والمحاسب القانوني الأرجنتيني فيرناندو.
ناقش الاجتماع التقرير الخاص بالميزانية العامة ومصروفات المركز خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2021م، والنشاط الإداري لأعضاء المجلس الأعلى للأمناء، وأعضاء هيئة التدريس بالمركز، كما ناقش الاجتماع وضع المقترحات لتعزيز رسالة المركز الثقافية ومناشط مدرسة الملك فهد -رحمه الله- والمصادقة على الحساب الختامي للعام الماضي، ومناقشة الموضوعات المدرجة في أعمال ومهام المجلس، كما تم عرض فيلم وثائقي لأبرز مشاريع وأعمال المركز الثقافية والإنسانية.