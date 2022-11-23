وكيل "الإسلامية" يرأس اجتماع المجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد بالأرجنتين

ناقش الاجتماع التقرير الخاص بالميزانية العامة ومصروفات المركز خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2021م، والنشاط الإداري لأعضاء المجلس الأعلى للأمناء، وأعضاء هيئة التدريس بالمركز، كما ناقش الاجتماع وضع المقترحات لتعزيز رسالة المركز الثقافية ومناشط مدرسة الملك فهد -رحمه الله- والمصادقة على الحساب الختامي للعام الماضي، ومناقشة الموضوعات المدرجة في أعمال ومهام المجلس، كما تم عرض فيلم وثائقي لأبرز مشاريع وأعمال المركز الثقافية والإنسانية.