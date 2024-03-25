"فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر غير مشاهد في المملكة

وبيّن "أبو زاهرة"؛ أن خسوف شبه الظل حدث عندما مر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمّى شبه الظل، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت فيه إضاءة القمر، لكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة وهذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً، مشيراً إلى أن القمر مرّ بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض، وبالتالي كان انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحاً من المعتاد، وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل، والسبب في ندرته لأن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جداً بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.