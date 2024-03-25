"فلكية جدة": خسوف شبه ظل للقمر غير مشاهد في المملكة

شهدت الكرة الأرضية خسوف شبه ظل "عميق" للقمر، اليوم، واستمر 4 ساعات و39 دقيقة، حيث كان نحو 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف، وكان مرئياً من أقصى شرق آسيا وأستراليا والأمريكتين وأوروبا الغربية وإفريقيا، في حين كانت آخر مرة يحدث فيها خسوف بهذا العمق في مايو 2023.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن الخسوف كان غير مشاهد في السعودية ومعظم الوطن العربي باستثناء بلدان المغرب العربي، وتشمل الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وغرب ليبيا، حيث حدث الخسوف بالتزامن مع توقيت غروبه في تلك المناطق.
وبيّن "أبو زاهرة"؛ أن خسوف شبه الظل حدث عندما مر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمّى شبه الظل، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت فيه إضاءة القمر، لكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة وهذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً، مشيراً إلى أن القمر مرّ بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض، وبالتالي كان انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحاً من المعتاد، وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل، والسبب في ندرته لأن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جداً بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.
وأوضح أبو زاهرة؛ أن مراحل الخسوف بدأت بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، لافتاً إلى أنه تبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 10:12 صباحاً، وانتهى بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت مكة المكرّمة.
يُذكر أن السبب لعدم حدوث الخسوف شهرياً يعود إلى أن مدار القمر حول الأرض مائلٌ بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى وإما أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى لذلك لا يحدث خسوف شهرياً، وبعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوفٌ كلي للشمس في الثامن من أبريل غير مشاهد في سماء الوطن العربي.