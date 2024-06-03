"التجارة" تٌشهر بـ "سمير عايش عاتق المجنوني" و"هارون عبدالغني عبدالجبار" لارتكابهما جريمة التستر في تجارة الديكورات

وصدرت ضد المدانين عقوبات غرامة مالية، ،وشطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.

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