محافظة الليث.. ثروات طبيعية وثقافية كبيرة وفرص استثمارية واعدة

تعد محافظة الليث البوابة الجنوبية الغربية لمنطقة مكة المكرمة، وتمتاز بتنوع تضاريسي وزراعي وبحري وثقافي يشكل عامل جذب للمستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة خصوصًا في المشروعات السياحية.
وتملك الليث شواطئ بحرية بكرًا ذات تنوع بيولوجي فريد، يتبعها العديد من الجزر البحرية والأرخبيل البحري الطبيعي ومن تلك الجزر الحالمة: جزيرة جبل الليث، وجزيرة مرمر، وجزيرة سيرين، وأرخبيل جزر رأس محيسن, وغيرها من الجزر البحرية المتناثرة في عمق البحر الأحمر.
ويبرز في المحافظة العديد من المواقع الأثرية والسياحية منها: مدينة السرين الأثرية، وحديقة الكوشان، ومنتزه العين الحارة، وجيل أوكة، ووادي ذهب، ووادي عليب، ووادي حلية, كما تضم الليث العديد من المشروعات الوطنية العملاقة أبرزها مشروع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، والذي يواصل في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة من خلال ما ينتجه ويوفره من منتجات البحر الأحمر التي تشمل: "الروبيان، والأسماك، والخيار البحري، والأعلاف البحرية" بمختلف الأنواع والأحجام، للأسواق المحلية، إضافة إلى تغطية طلب العملاء المتزايد لمنتجات البحر الأحمر في أكثر من 32 دولة حول العالم.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمحافظة الليث 10.119 كم2، وتضم 11 مركزًا وهي مراكز: الشواق، وغميقة، والغالة، والسعدية، وصلاق، وبني يزيد، وحفار، ويلملم، والرهوة، وجذم، وسعيا، فيما يبلغ عدد سكانها 73.753 نسمة.