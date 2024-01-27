محافظة الليث.. ثروات طبيعية وثقافية كبيرة وفرص استثمارية واعدة

ويبرز في المحافظة العديد من المواقع الأثرية والسياحية منها: مدينة السرين الأثرية، وحديقة الكوشان، ومنتزه العين الحارة، وجيل أوكة، ووادي ذهب، ووادي عليب، ووادي حلية, كما تضم الليث العديد من المشروعات الوطنية العملاقة أبرزها مشروع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، والذي يواصل في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة من خلال ما ينتجه ويوفره من منتجات البحر الأحمر التي تشمل: "الروبيان، والأسماك، والخيار البحري، والأعلاف البحرية" بمختلف الأنواع والأحجام، للأسواق المحلية، إضافة إلى تغطية طلب العملاء المتزايد لمنتجات البحر الأحمر في أكثر من 32 دولة حول العالم.